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Вучич назвал братской встречу с Фицо в Москве

Вучич назвал братской встречу с Фицо в Москве

Президент Сербии Александар Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Соответствующую видеозапись с крепким рукопожатием сербский лидер опубликовал на своей странице в Instagram.

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