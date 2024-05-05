2 мая в ГУО ´Центр дополнительного образования детей молодежи г. Бобруйска´ прошла торжественная церемония награждения участников и победителей Iэтапа конкурса детского рисунка ´Нам мир завещано беречь´, проводит его Белорусское общественное объединение ветеранов.
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