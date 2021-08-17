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Сотрудники полиции спасли 81-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу в Ярославской области

Корешкова Антонина Ивановна, 18.08.1939 г.р., которая 15 августа около 17.00 ушла из дома в лес в районе деревни Карповское.

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