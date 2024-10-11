Терапевт Баранова: Выпечка и сухофрукты повышают сахар в крови

Кандидат медицинских наук, терапевт и дерматолог Ирина Баранова рассказала в интервью «Российской газете», что выпечка, сладкие десерты, сухофрукты, а также большое количество сладких фруктов повышают уровень глюкозы в крови.
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