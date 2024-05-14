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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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SK hynix ускоренными темпами выведет на рынок память HBM4E в 2026 году Новейшая HBM3E о...

SK hynix ускоренными темпами выведет на рынок память HBM4E в 2026 году Новейшая HBM3E о...

SK hynix ускоренными темпами выведет на рынок память HBM4E в 2026 годуНовейшая HBM3E относится к пятому поколению памяти HBM, а ведущий поставщик в лице SK hynix уже сейчас рассматривает возможность вывода на рынок памяти седьмого поколения HBM4E к 2026 году.

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