SK hynix ускоренными темпами выведет на рынок память HBM4E в 2026 году Новейшая HBM3E о...

SK hynix ускоренными темпами выведет на рынок память HBM4E в 2026 годуНовейшая HBM3E относится к пятому поколению памяти HBM, а ведущий поставщик в лице SK hynix уже сейчас рассматривает возможность вывода на рынок памяти седьмого поколения HBM4E к 2026 году.