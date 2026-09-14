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37-летний Обамеянг стал первым игроком с 5 голами в 5 стартовых турах Ла Лиги со времен Ибрагимовича в «Барселоне»

37-летний Обамеянг стал первым игроком с 5 голами в 5 стартовых турах Ла Лиги со времен Ибрагимовича в «Барселоне»

Нападающий «Депортиво» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился голом в матче 5-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:1).

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