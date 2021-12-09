Житель Саратовской области задержан по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека

Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области предъявлено обвинение 21-летнему жителю Саратовской области в совершении преступления, предусмотренного ч.
Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области предъявлено обвинение 21-летнему жителю Саратовской области в совершении преступления, предусмотренного ч.
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