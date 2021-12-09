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Житель Саратовской области задержан по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека

Житель Саратовской области задержан по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека

Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области  предъявлено обвинение  21-летнему жителю Саратовской области  в совершении преступления, предусмотренного ч.

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