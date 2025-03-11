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Царьград

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Мэр Москвы: силы ПВО отразили 65 дронов в серии атак на столицу

Мэр Москвы: силы ПВО отразили 65 дронов в серии атак на столицу

Сергей Собянин заявил, что силы ПВО успешно отразили несколько волн атак беспилотников на Москву, уничтожив 65 аппаратов.

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