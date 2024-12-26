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ФСБ рассекретила план теракта: аудиозапись с инструкциями жены задержанного

ФСБ рассекретила план теракта: аудиозапись с инструкциями жены задержанного

ФСБ обнародовала аудиозапись: мужчина из Полтавской области, завербованный спецслужбами Украины, получил от жены инструкции для теракта в России.

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