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Царьград

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Geopolitika.news: Украине не хватает $27 млрд для обороны в этом году

Geopolitika.news: Украине не хватает $27 млрд для обороны в этом году

Обозреватель Зоран Метер из Geopolitika.news оценил кризис вокруг Украины как "идеальный шторм". Киев испытывает нехватку $27 млрд на оборону и сталкивается с коррупционными скандалами, политической разобщённостью и усталостью западных союзников.

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