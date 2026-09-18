Geopolitika.news: Украине не хватает $27 млрд для обороны в этом году

Обозреватель Зоран Метер из Geopolitika.news оценил кризис вокруг Украины как "идеальный шторм". Киев испытывает нехватку $27 млрд на оборону и сталкивается с коррупционными скандалами, политической разобщённостью и усталостью западных союзников.