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Царьград

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В Кузбассе похолодает до +8°C к концу недели

В Кузбассе похолодает до +8°C к концу недели

В Кемеровской области на смену относительно тёплым дням приходит ощутимое похолодание. В Кемеровском гидрометцентре предупредили, что к завершению текущей недели температура в ночные часы опустится до +8°C.

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