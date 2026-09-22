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Аргументы и Факты

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Младший сержант ВС РФ в одиночку уничтожил пять украинских диверсантов

Младший сержант ВС РФ в одиночку уничтожил пять украинских диверсантов

В Минобороны РФ рассказали о подвиге младшего сержанта Ильнура Хисматова. Военнослужащий сумел не допустить атаки на позиции ВС РФ, обнаружив украинскую диверсионно‑разведывательную группу и ликвидировав пятерых боевиков.

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