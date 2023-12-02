Украинцев встретят в Крыму: Полковник СБУ в отставке скрывать не стал. Но есть нюанс

Ранее Владимир Зеленский заявил, что "захват" Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса.По словам отставного полковника СБУ Олега Старикова, в случае потенциального возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию армия ВСУ столкнулась бы с масштабным сопротивлением в виде миллиона партизан, настроенных против нежданных гостей.
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