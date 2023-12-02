Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 036 подписчиков

Украинцев встретят в Крыму: Полковник СБУ в отставке скрывать не стал. Но есть нюанс

Украинцев встретят в Крыму: Полковник СБУ в отставке скрывать не стал. Но есть нюанс

Ранее Владимир Зеленский заявил, что "захват" Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса.По словам отставного полковника СБУ Олега Старикова, в случае потенциального возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию армия ВСУ столкнулась бы с масштабным сопротивлением в виде миллиона партизан, настроенных против нежданных гостей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх