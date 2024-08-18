МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 358 подписчиков

Генштаб Украины "подтвердил" новую задачу в Курске. Тысячи новых резервов готовятся к штурму АЭС - Беспрецедентный ответ Путина. Выбора нет

Генштаб Украины "подтвердил" новую задачу в Курске. Тысячи новых резервов готовятся к штурму АЭС - Беспрецедентный ответ Путина. Выбора нет

ФОТО: Kandinsky Сегодня 2,5K прочитали Обстановка в Курской области продолжает оставаться тяжёлой – противник в круглосуточном режиме пытается прорваться через наши оборонительные позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх