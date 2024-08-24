РИА Новости. Кирилл Стрельников. Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда

Виктор Илюшин А у меня вопрос, -" а сколько жертв с нашей стороны, как военных, так и гражданского населения?"... шапкозакидательство, чем автор занимается, не лучше паникерства, и заблуждения общества....

Bogdan Stupin Конечно, вопрос закономерный. Хотя и колючий. Видимо, мудрые люди не напрасно во все времена учили: всегда помните не только о том, ЧТО спросить, но и КОГДА и ГДЕ.