© РИА Новости / Сгенерировано ИИВчера глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился с американскими конгрессменами и доложил им ситуацию на фронте.
РИА Новости. Кирилл Стрельников. Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
Комментарии
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Виктор Илюшин
А у меня вопрос, -" а сколько жертв с нашей стороны, как военных, так и гражданского населения?"... шапкозакидательство, чем автор занимается, не лучше паникерства, и заблуждения общества....
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14 час.
Bogdan Stupin
Конечно, вопрос закономерный. Хотя и колючий. Видимо, мудрые люди не напрасно во все времена учили: всегда помните не только о том, ЧТО спросить, но и КОГДА и ГДЕ.
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11 час.
Дмитрий Гурин
Об этом не говорили и не скажут до окончания БД. Про первую и вторую Чеченские до сих пор нет цифр, а они длились (официально) 2 года и 10!!! лет. Сейчас и война (именно война а не зона СВО, стадию операции она уже переросла) совершенно другая и как следствие потери.
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9 час.
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