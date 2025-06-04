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В Хабаровске раскрыта афера с квартирами умерших

В Хабаровске раскрыта афера с квартирами умерших

В Хабаровске суд поставил точку в громком деле о мошенничестве с недвижимостью. 52-летний местный житель признан виновным в участии в преступной группе, которая завладевала квартирами одиноких умерших людей.

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