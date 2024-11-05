Врачи рассказали, как современные лекарства эффективно борются с лишним весом

Избыточный вес — проблема, с которой в России сталкивается почти каждый второй. Ожирение влияет не только на внешний вид, но и на здоровье, ведя к опасным заболеваниям: диабету, сердечно-сосудистым патологиям, артритам и даже онкологии.
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