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Царьград

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Попенко: Киев в октябре останется без света до 16 часов в сутки

Попенко: Киев в октябре останется без света до 16 часов в сутки

Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг, Олег Попенко, объявил о возможном отключении света в Киеве на 14-16 часов в сутки из-за отсутствия защиты энергосистемы.

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