#Сводка на утро 6 июня 2025 года Ночью ВС России нанесли концентрированный удар по целям в Киеве, каналы противника сообщали о «Геранях» и ракетном вооружении, пусках с Ту-95мс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 6 июня 2025 года Ночью ВС России нанесли концентрированный удар по целям в Киеве, каналы противника сообщали о «Геранях» и ракетном вооружении, пусках с Ту-95мс.
Свежие комментарии