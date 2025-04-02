Петербуржцу пришлось оплатить 228 штрафов своей жены после встречи с приставами

Сумма задолженности составила 335 тысяч рублей Поездка мужчина, одолжившего машину у 50-летней супруги, обернулась оплатой 228 штрафов ГИБДД, которые накопила автоледи, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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