Петербуржцу пришлось оплатить 228 штрафов своей жены после встречи с приставами

Сумма задолженности составила 335 тысяч рублей Поездка мужчина, одолжившего машину у 50-летней супруги, обернулась оплатой 228 штрафов ГИБДД, которые накопила автоледи, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.