«Барса» и «Бавария» попали в одну группу ЛЧ, Бензема – игрок сезона УЕФА, Захарян нужен «Челси», скандал с билетами на «Факел» – «Спартак», офсайдные линии появятся в РПЛ и другие новости

Друзья, всем привет! Как всегда, несём вам под утро самые главные новости прошедших суток 😊 1. Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов! «Барселона», «Бавария» и «Интер» сформировали в этом году группу смерти, причем мюнхенский и каталонский клубы встретятся третий год подряд.
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