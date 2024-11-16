Крым переходит на автоматическую УСН: что ждёт малый бизнес

С 1 января 2025 года около 50 тысяч крымских предпринимателей перейдут на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН), как сообщается в отчёте крымского Минфина за девять месяцев 2024 года.
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