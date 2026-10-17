Очевидцы сообщают, на ул. Байдукова, 80 со спортивной площадки украли гантели P.S. Пункты приёма металлолома ждут вас) Донецкая группа новостей.
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