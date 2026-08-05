Мать из Вельска лишили прав на дочь и обязали платить алименты

Вельский районный суд рассмотрел исковые требования органа опеки и попечительства о лишении родительских прав местной жительницы, а также о взыскании с неё алиментов на содержание младшей дочери, родившейся в 2025 году.
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