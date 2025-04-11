Симоньян выступила за полный запрет YouTube как разносчика зараз

Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен на территории России. Об этом в рамках Общественно-делового форума "Евразия — территория традиционных ценностей" заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.