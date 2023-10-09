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Если вы попали в мелкое ДТП и не хотите его оформлять: что нужно

Если вы попали в мелкое ДТП и не хотите его оформлять: что нужно

Автомобилей в настоящие время очень и очень много и поэтому ДТП случаются довольно часто, в свою очередь небольшие ДТП, в результате которых автомобили получают незначительные повреждения многие стараются не оформлять, чтобы у них на следующий год не выросла цена полиса ОСАГО, да и для того, чтобы в базе данных их автомобиль не был битым.

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