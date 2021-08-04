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Известия: банки регистрируют повышенный интерес заемщиков к ипотеке на вторичном рынке

Известия: банки регистрируют повышенный интерес заемщиков к ипотеке на вторичном рынке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка. В частности, такие изменения наблюдают в нескольких кредитных организациях, где доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10-20 процентных пунктов.

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