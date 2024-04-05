В Томске состоялось расширенное заседание Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей

В мероприятии приняли участие сотрудники томского Управления МВД, Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Томской области, региональные омбудсмены по правам ребёнка, по правам человека и по защите прав предпринимателей, депутаты Законодательной Думы Томской области и Думы Города Томска, представители Законодательной Думы Томской области, регионального штаба Общероссийского народного фронта в Томской области, региональных бизнес-сообществ, эксперты «pro bono» Уполномоченного и томские предприниматели, включая представителей ключевых региональных производителей алкогольной продукции.