Lords of the Fallen Deluxe 2023 XBOX Xbox Series X|S⚡Сразу после оплаты Вы получаете логин и пароль к общему аккаунту с лицензионной игрой + подробную НОВУЮ (запуск простой, ничего быстро делать не надо) видео инструкцию по запуску и установке игры.