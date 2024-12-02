Смешное.1. Джо Байден клятвенно обещал, что не намерен помиловать Хантера Байдена за совершенные преступления по двум уголовным делам.
Джо Байден помиловал Хантера Байдена
Комментарии
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лл
лина любимцева
Главное сказал, что когда Трамп придет к власти, он не сможет отменить это "помилование"... Но главное, что Хантер Байден НЕ БЫЛ ОСУЖДЕН СУДОМ, чтобы его миловать. Милуют только уже осужденных... А отменять расследование по по личным мотивам, как это сделал Байден, это противозаконно... Это и есть лазейка. Трамп может все порушить.... Этот Хантер вообще чудовище.... Если его пожизненно посадят - Мир чище станет...
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