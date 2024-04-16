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Reuters: Украина сорвала сделку с РФ и Турцией по судоходству в Черном море

Reuters: Украина сорвала сделку с РФ и Турцией по судоходству в Черном море

Россия, Украина и Турция на протяжении двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и в марте уже были близки к согласованию документа, однако в последний момент Украина неожиданно отказалась от соглашения.

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