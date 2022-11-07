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В Москве пройдут фестиваль и марафон психологического здоровья

В Москве пройдут фестиваль и марафон психологического здоровья

В столице в ноябре пройдут онлайн-марафон и фестиваль психологического здоровья. Всем желающим расскажут, где искать эмоциональные ресурсы осенью, как не унывать от плохих новостей, не передавать свою тревожность ребенку и справиться со стрессом.

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