В Москве пройдут фестиваль и марафон психологического здоровья

В столице в ноябре пройдут онлайн-марафон и фестиваль психологического здоровья. Всем желающим расскажут, где искать эмоциональные ресурсы осенью, как не унывать от плохих новостей, не передавать свою тревожность ребенку и справиться со стрессом.