Царьград

5 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    да скоро  свора спящих собак  будет там у каждого дома если  не  наказать ответственных за образование своры!))В перв..."Добрые люди" рас...
  • Boris Ex
    Чего вы , дебилы , на Абрамовиче оттаптываетесь ?   Он, чё, вот так прямо в одиночку пошёл и всех обменял ????????!  ...Абрамович сделал ...
  • Николай Шматков
    Ключевое "слово" - первое апреля!Социальные пенсии...

Асад признал Херсонщину, Запорожье и Донбасс частью России

Асад признал Херсонщину, Запорожье и Донбасс частью России

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.Башар Асад во время своего визита в Москву заявил, что присоединённые к России Донбасс, Херсонская и Запорожская области являются частью российского государства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх