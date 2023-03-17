Асад признал Херсонщину, Запорожье и Донбасс частью России

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.Башар Асад во время своего визита в Москву заявил, что присоединённые к России Донбасс, Херсонская и Запорожская области являются частью российского государства.
Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.Башар Асад во время своего визита в Москву заявил, что присоединённые к России Донбасс, Херсонская и Запорожская области являются частью российского государства.
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