Онищенко: COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал

Однако это не означает полное исчезновение коронавируса в РФ.фото: vk.com/duma--> Штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, однако это не означает полное исчезновение коронавируса в РФ, заявил 25 января замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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