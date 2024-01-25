Онищенко: COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал

Однако это не означает полное исчезновение коронавируса в РФ.фото: vk.com/duma--> Штамм COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал, однако это не означает полное исчезновение коронавируса в РФ, заявил 25 января замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко.