Кадровый центр Новоаннинского района провел конкурс на лучшую историю об успешном трудоустройстве при содействии ТЦЗН Новоаннинского района.
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Кадровый центр Новоаннинского района провел конкурс на лучшую историю об успешном трудоустройстве при содействии ТЦЗН Новоаннинского района.