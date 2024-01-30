Стало известно, как наградили кондуктора за спасение полураздетой пассажирки в Екатеринбурге

Старушка, страдающая провалами в памяти, каталась в вагоне и не могла вспомнить, куда ей надо ехать.Кондуктор Западного трамвайного депо Екатеринбурга Ольга Ведерникова получила грамоту и премию в 15 тысяч рублей.