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Стало известно, как наградили кондуктора за спасение полураздетой пассажирки в Екатеринбурге

Стало известно, как наградили кондуктора за спасение полураздетой пассажирки в Екатеринбурге

Старушка, страдающая провалами в памяти, каталась в вагоне и не могла вспомнить, куда ей надо ехать.Кондуктор Западного трамвайного депо Екатеринбурга Ольга Ведерникова получила грамоту и премию в 15 тысяч рублей.

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