Стало известно, как наградили кондуктора за спасение полураздетой пассажирки в Екатеринбурге

Старушка, страдающая провалами в памяти, каталась в вагоне и не могла вспомнить, куда ей надо ехать.Кондуктор Западного трамвайного депо Екатеринбурга Ольга Ведерникова получила грамоту и премию в 15 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии