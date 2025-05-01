Россотрудничество в Монголии объявило конкурс для развития русского языка

Пятая очередь конкурсного отбора юридических лиц на предоставление грантов на развитие русского языка объявило Россотрудничество в Монголии, сообщает 1 мая пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.
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