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Закон, порядок, государство

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В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о краже дорогостоящего комплекса для аэрофотосъемки

В ходе следствия установлено, что в середине октября прошлого года в вечернее время студенты одного из факультетов приехали из Комсомольска-на-Амуре и разгружали на крыльце университета оборудование.

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