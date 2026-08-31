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Фестиваль «Шостакович вместо сумбура» пройдет в столице с 22 по 27 сентября

Фестиваль «Шостакович вместо сумбура» пройдет в столице с 22 по 27 сентября

В 2026 году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося композитора XX века Дмитрия Шостаковича. К юбилейной дате театр «Геликон-опера», подведомственный столичному Департаменту культуры, проведет фестиваль «Шостакович вместо сумбура».

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