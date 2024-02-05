Медведев указал на подтверждение сокращения территории Украины в будущем

Проект железной дороги, которая пройдет из Испании через юг Европы до Львова, выглядит как подтверждение того, что в будущем «Львов-Лемберг» станет столицей Украины с сокращенной до границ Львовской области территорией.
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