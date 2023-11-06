Тува во Второй мировой войне

До 1912 года Тува, на тот момент известная как «Танну-Урянхай», находилась под властью династии Цин. После Синьхайской революции в Китае, завершившейся в 1913 году, тувинские нойоны неоднократно обращались к российскому императору Николаю II с просьбой об установлении российского протектората над Тувой.
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