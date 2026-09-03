Елена Проклова радуется жизни между Сочи и Москвой

Елена Проклова, 73-летняя актриса, наслаждается жизнью в Сочи, где пишет иконы и выступает в театре. Несмотря на то, что живёт в разных городах с супругом Андреем Тришиным, пара сохраняет тёплые отношения и регулярно общается.