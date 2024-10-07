Сустав мешает. Гнатолог рассказал, как проблемы с ЖКТ связаны с прикусом

Наверняка многие из вас замечали, как что-то щелкает в нижней челюсти во время еды? Это напоминает о себе ВНЧС — височно-нижнечелюстной сустав, который является одним из самых сложных и важных суставов в теле человека.
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