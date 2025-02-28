В Госдуме раскрыли, куда пропал генерал Суровикин

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Бывший командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин теперь занимает должность военного советника в одной из африканских стран.
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