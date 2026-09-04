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Царьград

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"Всё это туфта". Министр отрицал проблему нападения медведей на людей. Закончилось трагично

"Всё это туфта". Министр отрицал проблему нападения медведей на людей. Закончилось трагично

Министр отрицал проблему нападения медведей на людей в Красноярском крае, вызванную излишним регулированием охоты и вырубкой лесов.

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