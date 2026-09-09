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Татар-информ

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В парке «Елмай» открылась выставка детских рисунков «Мой папа – герой»

В парке «Елмай» открылась выставка детских рисунков «Мой папа – герой»

В детском парке «Елмай» в Казани открылась выставка «Мой папа – герой». На стендах представлены рисунки детей участников СВО, где они изображали своих отцов.

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