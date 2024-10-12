В Архангельске наградили лучших администраторов госпабликов

11 октября состоялся форум для специалистов, которые ведут официальные страницы органов власти. Организаторами выступили Центр управления регионом и администрация областной столицыОрганы муниципальной власти, учреждения культуры и образования создают официальные страницы в социальных сетях, чтобы рассказывать о наиболее важных событиях и поддерживать связь с жителями региона.