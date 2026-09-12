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Анализ таможенных доходов и эффективных тарифных ставок США

Анализ таможенных доходов и эффективных тарифных ставок США

Аналитическая группа Wharton Budget Model Пенсильванского университета опубликовала обновленный отчет по таможенным пошлинам и доходам США на основе актуальных данных Комиссии по международной торговле (USITC) за сентябрь 2026 года.

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