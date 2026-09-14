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ТАСС

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Боец Довод рассказал, как ВС РФ сбивают дроны ВСУ без риска для мирных жителей

Боец Довод рассказал, как ВС РФ сбивают дроны ВСУ без риска для мирных жителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября /ТАСС/. Российские бойцы уничтожают дроны ВСУ вблизи гражданской инфраструктуры в Запорожской области в строго обозначенном секторе обстрела, чтобы исключить риск для мирных жителей.

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