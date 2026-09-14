Боец Довод рассказал, как ВС РФ сбивают дроны ВСУ без риска для мирных жителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября /ТАСС/. Российские бойцы уничтожают дроны ВСУ вблизи гражданской инфраструктуры в Запорожской области в строго обозначенном секторе обстрела, чтобы исключить риск для мирных жителей.
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