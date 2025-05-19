Юношу в Петрозаводске развели почти на 800 тысяч рублей от имени сотовой компании

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний горожанин, которого неизвестные ввели в заблуждение. Молодому человеку позвонили будто бы из мобильной компании и сообщили об окончании действия договора услуг связи.
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